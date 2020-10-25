AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayinin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir faktör olan Ar-Ge harcamaları son 5 yılda düzenli olarak arttı.
2015 yılında 20.6 milyar lira olan olan Ar-Ge harcamaları 2019'a gelindiğinde 2.2 katına çıkarak 45 milyar 953 milyon 961 bin liraya ulaştı. Böylece son 5 yıldaki toplam Ar-Ge harcamaları kümülatif 159 milyar 599 milyon 342 bin lira olarak hesaplandı.
ASLAN PAYI PERSONELE
Bu dönemde Ar-Ge harcamalarının alt dağılımına bakıldığında personel harcamalarına toplamda 81,1 milyar lira ayrıldığı görüldü. Bu tutar, anılan dönemdeki toplam Ar-Ge harcamasının yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geldi.
Aynı dönemde Ar-Ge yatırımlarına 16,6 milyar lira, diğer cari Ar-Ge harcamalarına ise 61,9 milyar lira harcandı.
2015-2019 döneminde mali ve mali olmayan şirketlerin Ar-Ge harcamaları 10,3 milyar liradan 29,5 milyar liraya çıktı. Bu şirketlerin söz konusu dönemde toplam Ar-Ge harcamaları 93,4 milyar lira olarak hesaplandı. Kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet harcamaları, söz konusu dönemde 2,1 milyar liradan 3 milyar liraya ulaşırken, toplam harcama tutarı 13,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Yükseköğretim kurumları ise bu dönemde Ar-Ge'ye toplamda 52,2 milyar lira harcadı.
Toplam Ar-Ge personeli sayısı 5 yıllık dönemde 224 bin 284'ten 305 bin 811'e yükseldi. Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden personel sayısı ise 122 bin 228'den 182 bin 847'ye çıktı. Bunların 114 bin 931'i mali ve mali olmayan şirketlerde, 59 bin 31'i yükseköğretimde, 8 bin 886'sı genel devlette istihdam edildi.
2015-2019 yıllarında Ar-Ge'ye harcanan toplam tutar ve bu alanda çalışan personel sayıları şöyle:
Harcama kalemleri ve yıllar
2015
2016
2017
2018
2019
Toplam
Toplam Ar-Ge harcaması (Lira)
20.615.247.954
24.641.251.935
29.855.477.805
38.533.672.884
45.953.691.096
159.599.341.674
Ar-Ge personel harcaması
11.054.399.404
12.308.650.274
15.167.428.953
18.905.226.170
23.692.709.953
81.128.414.754
Diğer cari Ar-Ge harcamaları
7.210.787.469
9.569.443.464
11.586.259.745
15.215.244.929
18.271.410.212
61.853.145.818
Ar-Ge yatırım harcaması
2.350.061.081
2.763.158.198
3.101.789.107
4.413.201.785
3.989.570.931
16.617.781.102
Ar-Ge insan kaynağı (Sayı)
224.284
242.213
266.478
289.791
305.811
-
Mali ve mali olmayan şirketler
77.551
83.873
101.404
118.867
129.798
-
Genel devlet
14.217
13.372
12.828
12.884
10.472
-
Yükseköğretim
132.516
144.968
152.246
158.040
165.541
-
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