Ara Güler fotoğrafları Afyon’da

Yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarını “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” vizyonuna bağlı kalarak “memlekete hizmet” ilkesiyle yürüten Doğuş Grubu’nun Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi fotoğraf sanatının duayeni Ara Güler’e ait 46 fotoğraftan oluşan özel bir seçkiyi Afyon’da sanatseverlerle buluşturuyor.

Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Doğuş Grubu tarafından kurulan Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin Afyon Kocatepe Üniversitesi ile iş birliği kapsamında açılan sergide Ara Güler’in farklı yıllara ait çok sevilen siyah beyaz İstanbul fotoğrafları ile 1972, 1983 ve 1992 yıllarında Afyonkarahisar ve çevresine yaptığı ziyaretlerde çektiği renkli fotoğraflar yer alıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç tarafından açılışı yapılan bu özel sergi, 21 Nisan’a kadar Afyon Kocatepe Üniversitesi M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi’nde görülebilir.