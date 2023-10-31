Ara tatil ne zaman başlıyor? 2023-2024 MEB takvimi: İlk ara tatil hangi gün başlayacak?
Kasım ayının gelmesi ile beraber ilk ara tatil için de heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Her yıl iki kez olmak üzere yapılan ara tatilin ilki için beklenen açıklama geldi ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı 2023-2024 yılı eğitim-öğretim takvimi ile ara tatil tarihlerini paylaştı. İşte, ilk ara tatil ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı...
İlk ara tatilin ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar gündem olmuş durumda. Geçtiğimiz gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız dolayısıyla 1 günlük tatil yapan öğrenciler; kaldırılma iddiaları olan ara tatilin hangi gün başlayacağını merak ediyor. İşte, söz konusu duruma dair detaylar...
ARA TATİL KALKTI MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.
İLK ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girecek.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.