Okullarda ara tatil tarihleri, binlerce öğretmen ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından eğitime verilen ara 71 ilde 20 Şubat'ta sona erdi. Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa’da 1 Mart'ta eğitim başladı. Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de ise eğitime verilen ara 13 Mart’a kadar uzatıldı. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise eğitime 27 Mart'a kadar ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre ara tatil tarihi duyuruldu. İşte, 2023 Nisan 2.ara tatil tarihi...