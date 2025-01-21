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        Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?

        Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak tarihi itibarıyla başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ikinci transfer sezonunun sona ereceği tarihi duyurdu. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" İşte Süper Lig'de 2025 ara transfer döneminin sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 00:40 Güncelleme: 21.01.2025 - 00:40
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        Süper Lig’de ikinci transfer sezonu başladı. Süper Lig ekipleri TFF tarafından belirlenen tarihler arasında yaptığı yeni transferlerle kadrolarını güçlendirebilecek. Bu kapsamda ara transfer sezonunun sona ereceği tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...

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        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.

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        13 Ocak 2025'te başlayan ara transfer dönemi, 11 Şubat tarihinde sona erecek.

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