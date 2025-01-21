Süper Lig’de ikinci transfer sezonu başladı. Süper Lig ekipleri TFF tarafından belirlenen tarihler arasında yaptığı yeni transferlerle kadrolarını güçlendirebilecek. Bu kapsamda ara transfer sezonunun sona ereceği tarih futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025 ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...