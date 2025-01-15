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        Arabadan rastgele ateş açtı

        İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, aracın camından dışarı çıkarak rast gele havaya ateş açtı. O anlar ise kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 19:12 Güncelleme: 15.01.2025 - 19:12
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        Arabadan rastgele ateş açtı
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        İHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi’nde yaşandı. Seyir halindeki aracın camından dışarı sarkan bir maganda, havaya rastgele ateş açtı.

        Son ses müzik ile sokaklarda dolaşan şahısların o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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