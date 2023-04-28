ABD'nin Colorado eyaletinde, arabaların üzerine kaya fırlatarak bir kişinin ölümüne sebep olan 3 lise öğrencisi gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlıların 18 yaşında lise son sınıf öğrencisi ve hepsinin birinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Jefferson İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan açıklamada, geçen hafta, attıkları taşlarla Alexa Bartell isimli kadının ölümüne ve bazı sürücülerin yaralanmasına sebep olan şüphelilerin evlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

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Jefferson polisi, 20 yaşındaki Bartell'in ölümüne sebep olan gençlerin aynı gece attıkları kayaların ayrıca yedi araca çarptığı ve iki kişiyi yaraladığı bilgisini paylaştı.

Şerif Ofisi Sözcüsü Jacki Kelley, zanlı gençlerin, "cep telefonlarında yapılan adli inceleme ve halktan gelen destekleyici bilgiler" sayesinde tespit edildiğini kaydetti.