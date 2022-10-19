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Arabuluculuk sınavı başvurusu başladı! İşte başvuru ekranı

Arabuluculuk sınav başvuruları 19 Ekim itibarıyla başladı. 4 Aralık'ta uygulanacak olan 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavına katılım sağlayacak adaylar Arabuluculuk sınavı başvuru ekranını araştırıyor. İşte, başvuru ücreti ve şartları hakkında merak edilenler...

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  • Arabuluculuk sınavı başvuru ekranı: 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

    Arabuluculuk sınavı başvuru ekranı, ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardındanj erişime açıldı. 4 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı başvuruları 19-26 Ekim günleri arasında alınacak. İşte, 2022 Arabuluculuk sınavı başvuru şartları ve ücreti...
  • Arabuluculuk sınavı başvuru ekranı: 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

    ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı başvuruları, 19 Ekim günü itibarıyla başladı. Başvurular 26 Ekim 2022 tarihine kadar alınacak.
  • Arabuluculuk sınavı başvuru ekranı: 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

    ARABULUCULUK BAŞVURU KILAVUZU YAYIMALANDI!

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022 - Arabuluculuk kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekecek.

    ARABULUCUK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Arabuluculuk sınavı başvuru ekranı: 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı başvuru şartları neler, ücreti ne kadar?

    ÖSYM ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    ÖSYM Arabuluculuk sınavı başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

    ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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