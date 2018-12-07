Araç içi kamera ve navigasyon sistemleri üreten teknoloji markası Mio, Türkiye pazarına giriş yaptı. Araç içi kamera ve navigasyon sistemlerinin yanı sıra bisiklet navigasyon cihazları da üretiyor.

2002 yılında kurulan Tayvan'lı markanın ürünleri dünyada 56 ülkede satılıyor. Markanın Türkiye Ülke Müdürü Korkut Ekeş getirilirken, distribütör olarak da Arena Bilgisayar seçildi.

Merkezi Tayvan’da, Avrupa Merkezi ise Londra’da bulunan Mio'nun geliştirdiği araç içi kamere sistemlerinin, sürüş esnasında yaşanan trafik kazaları, araç park halindeyken oluşan hırsızlık, kaza ve saldırı gibi durumlarda kayıt alarak güvenliğe katkı sağlaması hedefleniyor.

Tayvanlı şirketin ürettiği kamera sistemlerinin GPS entegrasyonunun da bulunduğu bilgisi verildi.

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