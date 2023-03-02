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Araç kiralama şirketi Rent Go 2023'te 16 yeni ofis açacak

21 ilde 59 şube ile hizmet veren araç kiralama şirketi Rent Go, yıl sonuna kadar 75 ofise ulaşmayı hedeflediğini açıkladı

Araç kiralama şirketi Rent Go 2023'te 16 yeni ofis açacak
HABERTURK.COM

Türkiye'nin 21 ilinde, kendi yönettiği 59 kurumsal şubesi ile hizmet veren araç kiralama şirketi Rent Go, 2023'te vites yükseltti.

Yapılan açıklamaya göre, şirket bu yıl sonuna kadar 75 ofise ulaşmayı planlıyor.

Öte yandan, Türkiye'ye 123 ülkeden gelen ziyaretçilere araç kiralama hizmeti vererek turizm potansiyelinin gelişimine de katkıda bulunmayı hedeflen Rent Go'nun, 7-9 Mart tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılım sağlayacağı bildirildi.

Tunalar Şirketler Topluluğu çatısı altında faaliyet gösteren şirket, günlük kiralama hizmetinin yanı sıra Rent Go Filo ile kurumsal şirketlere de uzun dönem filo kiralama hizmeti veriyor.

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