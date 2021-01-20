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Araç muayenede kredi kartıyla ödeme uygulaması başladı

Araç muayenede banka ya da kredi kartı dönemi başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, araç muayene bedelinin kredi kartıyla ödenmesine yönelik yürütülen çalışmalar tamamlandı. Kartla ödeme uygulaması, önce ayın ilk günlerinde Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde başladı. Ardından da diğer illere yaygınlaştırıldı. Taksit söz konusu mu? Yetkililer, henüz taksit uygulamasının devreye alınmadığını, bu konu üzerinde de çalışıldığını söyledi

Araç muayenede kredi kartıyla ödeme uygulaması başladı

Türkiye’de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Ücretlere, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında, (yüzde 9.11) zam yapıldı. Buna göre araç muayene ücreti otomobiller için 342 TL’den 20 kuruştan, 372 TL 88 kuruşa çıktı. Otobüs ve kamyon, 462 TL 56 kuruştan, 503 TL 86 kuruşa yükseldi.

Araç muayene bedelleri, yeni yıla kadar peşin olarak ödenebiliyordu. Söz konusu bedelin, kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir süredir yürütülen çalışmalar tamamlandı. Araç muayene ücretleri, kredi ya da banka kartıyla yapılabiliyor.

Kaynaklar, kartla ödeme uygulamasının, önce ayın ilk günlerinde Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde başladığını belirterek, “Ardından da diğer illere yaygınlaştırıldı” dedi.

Peki, taksit söz konusu mu? Kaynaklar, bu aşamada taksit uygulamasının söz konusu olmadığını belirterek, “Bu konuda da bir çalışma yapılıyor. Taksit seçeneğinin de sunulması gündemde” dedi.

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