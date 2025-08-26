Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yüzde 0,44 düşüşle 68,50 dolardan işlem görüyor.

Petroldeki düşüşe rağmen döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam yolda.

Benzin litre fiyatına bu gece ortalama 1 lira 22 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 51.63 TL

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.41 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.73 TL

Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

REKLAM

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.