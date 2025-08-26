Habertürk
        Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda: İşte 26 Ağustos 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları

        Benzine zam bekleniyor

        Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 08:43 Güncelleme: 26.08.2025 - 08:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benzine zam yolda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yüzde 0,44 düşüşle 68,50 dolardan işlem görüyor.

        Petroldeki düşüşe rağmen döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam yolda.

        Benzin litre fiyatına bu gece ortalama 1 lira 22 kuruş zam bekleniyor.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 51.63 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

        LPG litre fiyatı: 26.51 TL

        ANKARA

        Benzin litre fiyatı: 52.41 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

        LPG litre fiyatı: 26.40 TL

        İZMİR

        Benzin litre fiyatı: 52.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

        LPG litre fiyatı: 24.94 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

