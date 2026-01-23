Doların zayıflaması ve risk iştahının artması, arz fazlası endişelerini dengeleyerek petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Brent petrol varil başına 65 dolara doğru yükselirken, Batı Teksas Ham Petrolü de 60 dolar civarında seyretti. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma iç piyasaya zam olarak yansıdı.

Motorinin litre fiyatında ortalama 1 lira 47 kuruş artış gerçekleşti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 54.10 TL

Motorin litre fiyatı: 57.34 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

Motorin litre fiyatı: 58.42 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.27 TL

Motorin litre fiyatı: 58.69 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

