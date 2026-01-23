Habertürk
        Araç sahipleri dikkat! Tabelalar değişti: Motirine zam geldi... İşte 23 Ocak 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Motorine zam geldi

        Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 47 kuruş zam geldi. Yapılan zam tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 11:31 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:31
        Motorine zam geldi
        Doların zayıflaması ve risk iştahının artması, arz fazlası endişelerini dengeleyerek petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

        Brent petrol varil başına 65 dolara doğru yükselirken, Batı Teksas Ham Petrolü de 60 dolar civarında seyretti. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma iç piyasaya zam olarak yansıdı.

        Motorinin litre fiyatında ortalama 1 lira 47 kuruş artış gerçekleşti.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.10 TL

        Motorin litre fiyatı: 57.34 TL

        LPG litre fiyatı: 29.29 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

        Motorin litre fiyatı: 58.42 TL

        LPG litre fiyatı: 29.17 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 55.27 TL

        Motorin litre fiyatı: 58.69 TL

        LPG litre fiyatı: 29.09 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

