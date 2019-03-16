Denizli'de emlakçı Oğuzhan Karabağ (27),otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.



Olay, dün saat 23.45 sıralarında, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, otomobillini cadde kenarına park eden emlak ofisi sahibi Oğuzhan Karabağ'a, yanına yaklaşan başka otomobilden inen 2 kişi tarafından tabancayla çapraz ateş açıldı. Defalarca ateş eden saldırganlar, ardından kaçtı.

VÜCUDUNA 14 KURŞUN



Kanlar içinde kalan Karabağ'ı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oğuzhan Karabağ'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 14 kurşun isabet eden Karabağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobille kaçan silahlı saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.



BABASI VE AĞABEYİ 'CİNAYETE AZMETTİRMEK'TEN TUTUKLU



Denizli'de 9 Kasım 2018'de, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'ndeki inşaat firmasının sahibi Mehmet Yamer (40),iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş, asistanı Revzan Akbulut yaralanmıştı. Bu olayın ardından, biri tetiği çeken olmak üzere toplam 5 kişi tutuklanmıştı. Dün geceki saldırıda öldürülen Oğuzhan Karabağ'ın babası Halil Karabağ ile ağabeyi Kutluğhan Karabağ da Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricileri oldukları iddiasıyla, tutuklananlar arasında yer almıştı.