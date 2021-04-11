Aracıyla acil servisi tıkadı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay özel bir hastanenin acil servis girişinde yaşandı. Hastaneden hasta alan ambulans, hastayı başka bir hastaneye yetiştirmek için harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, ambulansın sürücüsü acil servis çıkışına geldiğinde ise 06 PM 227 plakalı otomobilin yolu kapattığını gördü. Uzun süre korna çalan ambulans sürücüsü park eden otomobilin sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.

Otomobilin sürücüsüne ulaşılamayınca dakikalarca bekleyen ambulans, park halindeki başka bir otomobilin sürücüsünün aracını çekmesinin ardından yoluna devam edebildi. Acil servis girişi önüne park eden otomobil çekici ile otoparka götürüldü.