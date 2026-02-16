Araçta sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu

Adana'da bir kişi otoyolda otomobilin içerisinde başından vurularak ölmüş halde bulundu. Sürücünün kimliği araştırılırken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

OTOMOBİLDEN KAN AKIYORDU

İHA'daki habere göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolun güvenlik şeridinde bulunan otomobilden kanlar aktığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

CAMI KIRARAK AÇTILAR

Olay yerine gelen ekipler, itfaiye yardımıyla aracın camını kırarak araç içerisindeki sürücüye ulaştı.

BAŞINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ

Sağlık ekipleri, sürücüyü başından tüfekle vurularak ölmüş halde buldu.

SUÇ ALETİ ARAÇTA BULUNDU

Olay yeri incelemesinde tüfek araçta bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

KİMLİKLER UYUŞMADI

Öte yandan, araç sahibi ile ölen kişinin kimliği uyuşmazken, polis hayatını kaybeden kişinin kimliğini araştırıyor.