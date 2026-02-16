Canlı
        Araçta sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu | Son dakika haberleri

        Araçta sır ölüm: Başından tüfekle vurulmuş halde bulundu

        Adana'da park halindeki bir otomobilde bir kişi başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Araçta suç aleti olduğu değerlendirilen tüfek ele geçirilirken, olay, otopsi sonrası netleşecek. Öte yandan araç sahibi ile hayatını kaybeden kişinin kimliğinin uyuşmadığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 16:10 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:10
        Otomobilde başından vurulmuş bulundu
        Adana'da bir kişi otoyolda otomobilin içerisinde başından vurularak ölmüş halde bulundu. Sürücünün kimliği araştırılırken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

        OTOMOBİLDEN KAN AKIYORDU

        İHA'daki habere göre olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolun güvenlik şeridinde bulunan otomobilden kanlar aktığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        CAMI KIRARAK AÇTILAR

        Olay yerine gelen ekipler, itfaiye yardımıyla aracın camını kırarak araç içerisindeki sürücüye ulaştı.

        BAŞINDAN TÜFEKLE VURULMUŞ

        Sağlık ekipleri, sürücüyü başından tüfekle vurularak ölmüş halde buldu.

        SUÇ ALETİ ARAÇTA BULUNDU

        Olay yeri incelemesinde tüfek araçta bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

        KİMLİKLER UYUŞMADI

        Öte yandan, araç sahibi ile ölen kişinin kimliği uyuşmazken, polis hayatını kaybeden kişinin kimliğini araştırıyor.

