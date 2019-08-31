Bölgede çalışmalar sürüyor

İlçede dün akşam saatlerinde başlayarak gece etkisini artıran sağanak Çamlıtepe, Çiftepınar, Çankaya ve Erenler mahallelerinde heyelana neden oldu. Bölgede Kara Dere'nin yan kollarının taşması sonucu Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

Etkili sağanakta Çankaya-Dağbaşı mahallerinde de bazı ev ve tarım arazilerini su bastı. 5 mahallenin ulaşımında yaşanan sıkıntıları gidermek için bölgeye büyükşehir belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleri eşliğinde kapanan yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, ilçede gece saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini ve kapanan yolda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yaşanan sıkıntıları ilgili kurumlarımızla birlikte çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.