İHA

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 9,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 7,8 ve inşaat sektöründe yüzde 7,2 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 70.4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında 77,5 iken, Aralık ayında yüzde 9,2 oranında azalarak 70,4 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 11,2 azalarak 66,4 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 9,8 azalarak 64,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 7,1 azalarak 79,8 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 87.6 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık ayında yüzde 7,8 oranında azalarak 87,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 14,4 azalarak 73,0 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,1 azalarak 107,8 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 9,6 azalarak 81,9 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 73.3 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 79,0 iken, Aralık ayında yüzde 7,2 oranında azalarak 73,3 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 9,5 azalarak 56,7 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,7 azalarak 90,0 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Aralık ayında girişimlerin yüzde 27,4'ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 72,6'sı ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Kasım ayında yüzde 42,7 iken Aralık ayında yüzde 41,2, "talep yetersizliği" Kasım ayında yüzde 34,2 iken Aralık ayında yüzde 37,2 ve "diğer faktörler" Kasım ayında yüzde 15,3 iken Aralık ayında yüzde 23,1 oldu.