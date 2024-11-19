Aras Bulut İynemli'den Eylül Ersöz yanıtı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da rol alan Aras Bulut İynemli ile Eylül Ersöz'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. İynemli, söz konusu söylentileri yalanladı
Giriş: 19.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:05
Aras Bulut İynemli, 'Deha' dizinin setinden çıkarken görüntülendi.
Aras bulut İynemli’ye dizide kardeşini canlandıran Eylül Ersöz ile aşk yaşadığı iddiası soruldu. Ünlü oyuncu, söz konusu iddiayı; "Arkadaşlar öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.
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