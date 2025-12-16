Aras Bulut İynemli, New York sokaklarında
New York'a giden Aras Bulut İynemli, tatil fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu, şehrin sokaklarında verdiği birbirinden ilginç pozlarla dikkat çekti
Oyuncu Aras Bulut İynemli, yoğun geçen sezonun ardından tatil kaçamağı yaptı. Soluğu New York'ta alan Aras Bulut İynemli, tatil fotoğraflarını paylaştı.
Tiyatro oyunu ve basketbol maçı seyreden Aras Bulut İynemli, keyifli anlarını gözler önüne serdi.
Şehrin altını, üstüne getiren ünlü oyuncu, ayrıca kafelerde bol bol kahve içip, tatlı yedi.
Aras Bulut İynemli, paylaşımında New York sokaklarında çektirdiği ilginç pozlara da yer verdi.
Aras Bulut İynemli'nin dikkat çeken bir diğer fotoğrafı ise bu şekilde...