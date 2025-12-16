Habertürk
Habertürk
        Aras Bulut İynemli, New York sokaklarında

        Aras Bulut İynemli, New York sokaklarında

        New York'a giden Aras Bulut İynemli, tatil fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu, şehrin sokaklarında verdiği birbirinden ilginç pozlarla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 11:42 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:45
        New York sokaklarında ilginç poz
        Oyuncu Aras Bulut İynemli, yoğun geçen sezonun ardından tatil kaçamağı yaptı. Soluğu New York'ta alan Aras Bulut İynemli, tatil fotoğraflarını paylaştı.

        Tiyatro oyunu ve basketbol maçı seyreden Aras Bulut İynemli, keyifli anlarını gözler önüne serdi.

        Şehrin altını, üstüne getiren ünlü oyuncu, ayrıca kafelerde bol bol kahve içip, tatlı yedi.

        Aras Bulut İynemli, paylaşımında New York sokaklarında çektirdiği ilginç pozlara da yer verdi.

        Aras Bulut İynemli'nin dikkat çeken bir diğer fotoğrafı ise bu şekilde...

