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Aras Bulut İynemli ve Oğulcan Engin çocukların gönüllerini fethetti

Mim Sanat Derneği’nin bu sene ikincisi düzenlediği bahar şenliğine ünlü isimler de katıldı. İkincisi düzenlenen bu etkinlikte "Çocuklarımızla Yan Yana" sloganı ile dernekteki çocuklarla halı saha maçı yapan ünlü isimler, daha sonra birlikte yemek yedi. Berabere biten maçta Aras Bulut İynemli ve Oğulcan Engin, sempatik tavırlarıyla çocukların gönüllerini fethetti

Aras Bulut İynemli

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Mim Sanat Derneği’nin bu sene ikincisi düzenlediği bahar şenliğine ünlü isimler de katıldı. İkincisi düzenlenen bu etkinlikte "Çocuklarımızla Yan Yana" sloganı ile dernekteki çocuklarla halı saha maçı yapan ünlü isimler, daha sonra birlikte yemek yedi. Spor ve sanatın buluştuğu bu eğlenceli günde, özellikle halı saha maçı renkli görüntülere sahne oldu.



Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın hakemliğini yaptığı maçta Oğulcan Engin, Murat Dalkılıç, Necip Uysal, Rıza Kocaoğlu çocuklarla aynı takımda yer alırken, Aras Bulut İynemli çocuklarla aynı takımda yer aldı.

Berabere biten maçta Aras Bulut İynemli ve Oğulcan Engin, sempatik tavırlarıyla çocukların gönüllerini fethetti. 

 

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