Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Mim Sanat Derneği’nin bu sene ikincisi düzenlediği bahar şenliğine ünlü isimler de katıldı. İkincisi düzenlenen bu etkinlikte "Çocuklarımızla Yan Yana" sloganı ile dernekteki çocuklarla halı saha maçı yapan ünlü isimler, daha sonra birlikte yemek yedi. Spor ve sanatın buluştuğu bu eğlenceli günde, özellikle halı saha maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Berabere biten maçta Aras Bulut İynemli ve Oğulcan Engin, sempatik tavırlarıyla çocukların gönüllerini fethetti.