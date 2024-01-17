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        Haberler Sağlık Araştırma: Çocuklarda saf meyve suyu tüketimi vücut kitle indeksinde artışa yol açabilir

        Araştırma: Çocuklarda saf meyve suyu tüketimi vücut kitle indeksinde artışa yol açabilir

        Kanada'dan araştırmacıların yürüttükleri sistematik inceleme ve meta analiz sonucu, çocuklar için günlük miktarın üzerinde saf meyve suyu tüketiminin, vücut kitle indeksinde artışa neden olabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:20
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        Toronto Üniversitesi Beslenme Bilimleri bölümünden Vasanti Malik ve çalışma arkadaşları, günlük tüketilene ek saf meyve suyu içen çocuklar ve yetişkinlerle ilgili verilerin bulunduğu 42 çalışmayı inceledi.

        Araştırmacılar, çalışmaların sistematik incelemesi ve meta analizi sonucunda günlük miktarın üzerinde ek saf meyve suyu tüketen çocukların vücut kitle indeksinin 0,03 daha fazla değişime neden olduğunu belirtti.

        İnceleme sonucu 11 yaşından küçük çocuklarda fazladan içtikleri her 8 oz (yaklaşık 240 mililitre) meyve suyunun, vücut kitle indeksinde daha çok farka yol açtığı gözlemlendi.

        Yetişkinlerin şeker ilavesiz saf meyve suyu tüketimiyle kilo artışı arasında da bağlantı olduğunu ortaya koyan araştırmacılar, "Bulgularımız, aşırı kilo ve obeziteyi önlemek için yüzde 100 meyve suyu tüketimini kısıtlamaya yönelik halk sağlığı kılavuzunu destekler nitelikte." ifadesini kullandı.

        Araştırma, "Jama Pediatrics" dergisinde yayınlandı.

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