Araştırma görevlisi Elif'in şüpheli ölümü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da araştırma görevlisi Elif'in şüpheli ölümü!
ABONE OL

Tüfekle atış yapmak isteyen araştırma görevlisi Elif'in şüpheli ölümü!

Erzurum'da, arkadaşları ile boş arazide av tüfeği ile atış yapmak isteyen araştırma görevlisi Dr. Elif Gölveren, iddiaya göre kendini vurdu. Göğsüne isabet eden fişek ile ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Şüpheli bulunan ölümle ilgili olay yerindeki 2 kişinin ifadesine başvuran polisin soruşturması sürüyor

Erzurum'da araştırma görevlisi Elif'in şüpheli ölümü!
Araştırma görevlisi Elif'in şüpheli ölümü!
0:00 / 0:00
DHA

Erzurum'da, arkadaşları boş arazide tüfekle atış yapmak isterken kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Dr. Elif Gölveren yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide meydana geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren ile arkadaşları M.G.U. ve A.U., bir kafede oturduktan sonra av tüfeği ile atış yapmak için araziye gitti.

İDDİAYA GÖRE KENDİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Burada iddiaya göre, kazara kendini göğsünden vuran Elif Gölveren, ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili yanındaki arkadaşları M.G.U. ve A.U.'nun ifadesine başvuran polisin, soruşturması sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Balıkesir'de Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı
İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı
GÜNDEM İsraillilere suikast iddiasında 7 tutuklama
Cuma Hutbesi 22 Temmuz 2022 yayımlandı! Diyanet bu haftaki Cuma Hutbesi konusu
GÜNDEM Cuma Hutbesi 22 Temmuz 2022
Öğrenci affı detayları açıklandı! Öğrenci affı nedir, kimler yararlanabilecek 2022 Üniversite öğrenci affı ne zaman çıkacak, şartları neler? öğrenci affı hangi tarihte yürürlüğe girecek, son durum ne?
GÜNDEM Öğrenci affı son gelişmeler!
TARHANA BURSU! Son dakika: Anneden MIT'de doktora yapan kızına destek - Güncel haberler
GÜNDEM Anneden MIT'de doktora yapan kızına 'tarhana bursu'
MSB: Saldırı girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: Saldırı girişimindeki 2 terörist etkisiz hale ...
Çanakkale'de botla denize açıldıktan sonra kaybolan kişi aranıyor
GÜNDEM Çanakkale'de denizde kaybolan kişi aranıyor
Son dakika: Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi! 18 şüpheli gözaltına alındı!
GÜNDEM Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 18 gözaltı
YIKIM SAVAŞI... Son dakika: Beykoz'da olaylı yıkım! Polis havaya ateş açtı
GÜNDEM Beykoz'da olaylı yıkım! Polis havaya ateş açtı
Çorum'da vinç kamyonu ortalığı savaş alanına çevrildi! - En son haberler
GÜNDEM Çorum'da vinç kamyonu dehşeti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.