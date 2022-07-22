Araştırma görevlisi Elif'in şüpheli ölümü! 0:00 / 0:00

DHA

Erzurum'da, arkadaşları boş arazide tüfekle atış yapmak isterken kendini vurduğu iddia edilen araştırma görevlisi Dr. Elif Gölveren yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide meydana geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren ile arkadaşları M.G.U. ve A.U., bir kafede oturduktan sonra av tüfeği ile atış yapmak için araziye gitti.

İDDİAYA GÖRE KENDİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Burada iddiaya göre, kazara kendini göğsünden vuran Elif Gölveren, ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili yanındaki arkadaşları M.G.U. ve A.U.'nun ifadesine başvuran polisin, soruşturması sürüyor.