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Arayış dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Disney Plus Arayış dizisi oyuncuları kimler?

Dijital medya platformu Disney Plus'ın yeni bir Türk dizisi Arayış için beklenen tarih geldi çattı. Başrollerini ünlü oyuncular Aslı Enver ile Mehmet Günsur'un paylaştığı dizinin konusu, oyuncuları ve ne zaman yayınlanacağına dair tüm bilgileri derledik!

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  • Arayış dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Disney Plus Arayış dizisi oyuncuları kimler?

    Yönetmen koltuğunda Emin Alper'in oturduğu Ay Yapım'ın yeni dizisi Arayış, Disney Plus Türkiye'de izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyük heyecanla beklenen dizinin konusu, oyuncuları ve yayınlanacağı tarihi bir araya getirdik!
  • Arayış dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Disney Plus Arayış dizisi oyuncuları kimler?

    ARAYIŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır.

    Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan'ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır.
  • Arayış dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Disney Plus Arayış dizisi oyuncuları kimler?

    ARAYIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Aslı Enver

    Mehmet Günsur

    Defne Kayalar 

    Devin Özgür Çınar

    Erol Babaoğlu

    İpek Türktan
  • Arayış dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Disney Plus Arayış dizisi oyuncuları kimler?

    Erdem Şenocak

    Begüm Akkaya

    Şeyma Gökçe Cengiz

    Onur Ünsal

    Eylem Yıldız

    Oral Özer

    Ali Yoğurtçuoğlu
  • Arayış dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Disney Plus Arayış dizisi oyuncuları kimler?

    ARAYIŞ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Disney Plus'ın yeni Türk dizisi Arayış, 14 Haziran Çarşamba günü izleyicinin karşısına çıkacak. 

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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