Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

        Adana'nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Sinan Köten hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kavganın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 20:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

        Adana'daki olay, dün Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup, kurban pazarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı. Çıkan silahlı kavgada Sinan Köten ile K.K. ve M.K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

        Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Köten, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığını değerlendirdiği 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şırnak'ta 7 metreyi aşan karla mücadele

        Şırnak'ta 7 metreyi aşan karla mücadele

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Borç tartışması ölümle bitti
        Borç tartışması ölümle bitti
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması