Arazide bulduğu meteor taşından eşine evlilik yıl dönümünde tektaş yüzük yaptırdı

Eşinin de mutlu olduğunu dile getiren Şikar, "20. yılımızı unutulmaz bir şekilde kutlamak istedim. Daha önce Kayseri'de bulduğu ve ODTÜ tarafından da meteor taşı olduğu tespit edilen taşı saklıyordum. Bundan yüzük yapılıp yapılmayacağını arkadaşıma sordum, o da olabileceğini söyledi. Estetik açısından farklı bir yüzük ortaya çıktı." dedi.