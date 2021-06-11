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Arçelik, Nokia ve Türk Telekom ile Türkiye'nin ilk 5G’ye hazır özel kablosuz ağının kurulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında Nokia’nın özel kablosuz ağı, Arçelik’in video tabanlı üretim süreçleri analizini, iç mekan konumlandırmasını ve AGV performansını destekleyecek. Bunun yanı sıra Nokia ve Türk Telekom, Türkiye'deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını da devreye sokacak.

Endüstriyel 5G’ye hazır özel kablosuz ağ, Arçelik’in ileri teknolojiye sahip Çayırova’daki çamaşır makinesi üretim tesisinde kurulacak. 5G’ye hazır Nokia ağının, Arçelik’in dijital dönüşümünü hızlandırıp, Endüstri 4.0 kullanım senaryolarının uygulanmasını kolaylaştıran bir platform işlevi görmesi hedefleniyor.

30'DAN FAZLA KULLANIM SENARYOSU

Nokia ve Türk Telekom ile yapılan bu ortaklık anlaşmasının önemine değinen Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, şunları söyledi:

“Yaptığımız anlaşmayla ilk etapta bu ağ, otomatik yönlendirmeli araç (automated guided vehicle - AGV) performansını artırmak için tesis genelinde yaygın, güvenilir ve düşük gecikmeli bir kapsama alanı sağlayacak. AGV’lerin parça lojistiği kapsamında üretim süreci boyunca kullanılmasıyla birlikte, AGV hızı, kontrolü ve operasyonel verimlilik artırmayı hedefliyoruz. Bu ağ aynı zamanda iç mekan konumlandırma sistemimizi yüksek doğrulukta destekleyerek gerçek zamanlı varlık konumu takibi sağlayacak. Ayrıca video analitiğine dayalı yeni uygulamaları sayesinde fabrika güvenliğini de artıracak. Gelecekte devreye alınabilecek kullanım senaryoları arasında artırılmış ve sanal gerçeklik, dijital ikizler, envanter kontrolü, güvenlik ve tesis yönetimi, kalite-kontrol, uzaktan denetim için yüksek çözünürlüklü video ve tesis genelinde sesli ve görüntülü iletişim yer alıyor.”

Bu özel kablosuz ağın Arçelik’in dijital üretim sistemleri stratejisinin ayrılmaz bir parçası olacağını söyleyen Pazar, “Yeni 5G'ye hazır özel kablosuz ağın üretkenliği, verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olabilecek 30'dan fazla kullanım durumu belirledik” dedi.

AKILLI FABRİKA PROJESİ

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser ise konuyla ilgili olarak “Arçelik’in dijital üretimde zirvede olan yetkinlikleri, Türk Telekom’un bağlanabilirlik ve şebeke teknolojilerindeki öncülüğü ve Nokia’nın uluslararası deneyimi bir araya gelerek yeni nesil “Akıllı Fabrika” projesini oluşturdu. Türkiye’nin sanayi alanında dijitalleşmesinin göstergelerinden biri olacak bu proje; verimi, esnekliği, kaliteyi ve üretkenliği yüksek seviyelere taşıyarak, Endüstri 4.0’ın en gelişmiş uygulamalarına ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

Eser, şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak, Nisan 2019’da Nokia ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Akıllı Fabrika’ denemesiyle Türkiye’nin ilk Endüstri 4.0 Mobil Şebeke denemesini hayata geçirmiştik. Amacımız, kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürmek, üretimi ve verimliliği arttırmak hedefiyle mobil şebekenin sağladığı düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve yüksek veri iletim hızı ve güvenilirlik kabiliyetlerinin kullanıldığı akıllı fabrika uygulamalarını gerçek hayata taşımaktı. Bugün bu hedefin gerçekleştiği çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz.”

'BÖLGEYE ÖRNEK OLACAK'

Nokia Global Bulut ve Ağ Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Raghav Sahgal “Türkiye’de bir ilk olan 5G’ye hazır özel ağın Arçelik için uygulanması, hem üretimde dijitalleşme yaklaşımında önemli bir adım hem de bölgedeki inovasyon uygulamaları için ilham verici bir örnek” derken; Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan ise bu ağın, Arçelik’in küresel üretim devleri karşısında inovasyon çalışmalarını hızlandırması açısından çığır açıcı bir platform sağlayağını söyledi.