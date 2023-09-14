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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Arçelik'te Eurobond ihracı hazırlığı - İş-Yaşam Haberleri

        Arçelik'te Eurobond ihracı hazırlığı

        Arçelik SPK'dan temmuz ayında onayını aldığı Eurobond ihracı için 4 bankayı yetkilendirdi. 14 Eylül'den itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlemeyi planladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 09:26 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:26
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        Arçelik'te Eurobond ihracı hazırlığı
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        Arçelik Eurobond ihracı için J.P. Morgan, BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'yi yetkilendirdiğini duyurdu.

        Firmadan KAP'a yollanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, piyasa şartları uygun olduğu takdirde S&P Global Ratings tarafından "BB" ve Fitch Ratings tarafından "BB-" notlarıyla derecelendirilmesi beklenen Eurobond ihracı planlanmaktadır. Satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir."

        SPK 20 Temmuz'da Arçelik'e 500 milyon dolara kadar yurtdışı tahvil ihracı onayı vermişti.

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