Arçelik'ten iklim dostu mağaza konsepti

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Arçelik, ilk İklim Dostu Mağazasını tüketici ile buluşturdu. İzmir İstinye Park AVM’de açılan Arçelik İklim Dostu Mağazası, Türkiye’nin platin seviyesinde uluslararası LEED yeşil bina sertifikasına sahip ilk mağazası olma özelliğini taşıyor.

860 metrekarelik alana kurulu mağaza, proje aşamasından itibaren, malzeme kullanımından aydınlatmasına, su kullanımından atık yönetimine ve deneyim alanındaki aktivitelere kadar her aşamada sürdürülebilirlik odağında iklim dostu olarak tasarlandı.

Mağazanın açılış töreninde konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Topluluk olarak 2050 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdümüz çerçevesinde sürdürülebilirlik hedeflerimizi tüm iş kollarımıza taşıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda iş dünyasında liderlik rolünü üstelenen Topluluğumuzun öncü şirketlerinden Arçelik’in İzmir’de açtığı İklim Dostu Mağaza perakende sektörüne örnek olacak. İklim Dostu Mağaza konseptinin tüketicide farkındalığın artmasına katkı sağlayacağına inancımız tam. Koç Topluluğu olarak yatırımlarımızla hem adımımızda yaşadığımız gezegen ve ülkemiz için sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz. Teknoloji ve inovasyonun gücünden yararlanarak iklim kriziyle mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Kanada merkezli araştırma ve medya şirketi Corporate Knights’ın dünyanın en sürdürülebilir şirketlerini sıraladığı “Küresel 100” listesine bu yıl ikinci kez giren Arçelik, sosyal ve çevresel etki açısından gösterdiği başarılı performansla “Real Leaders Top 200 Impact Companies” sıralamasında da bir kez daha yer almaya hak kazandı.

Dünyanın önde gelen şirketlerinin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 3 kez üst üste en yüksek skoru aldı. Birleşik Krallık Galler Prensi’nin Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi kapsamında iklim değişikliği ile mücadele etmeyi somut hedeflerle taahhüt eden şirketlere takdim ettiği ‘Terra Carta Mührü’ne layık görülen Arçelik, dünyada bu ödüle layık görülen 45 şirketten biri oldu.

HAKAN BULGURLU: HEDEF 60 MAĞAZA

Sürdürülebilirlik konusunda her yıl kendilerine daha da yüksek hedefler koyduklarını belirten Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu şunları söyledi: “İklim krizi ile mücadele çabalarımıza bayilerimizi de dahil ederek sürdürüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına uzanan bayi teşkilatı iklim mücadelemize de güç verecek. Bu alandaki yatırımlarımızı sürdürerek İklim Dostu Mağaza konseptini Türkiye’ye yaymayı ve iklim dostu mağazalarımızın sayısını 60’a çıkarmayı planlıyoruz. İzmir İklim dostu Mağazamızın sahip olduğu Platin seviyesi LEED sertifikası, mağaza içindeki hava kalitesinden, kullanılan malzemelerin geri dönüştürülebilir olmasına, su ve enerji yönetiminden ulaşım kolaylığına kadar birçok başlıkta en yüksek skoru ifade ediyor. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiğimiz için gururluyuz”

2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon hedefleyen Arçelik, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne onay için gönderilen yeni hedefler doğrultusunda, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar, 2018 baz yılına göre yüzde 50,4 azaltmayı hedefliyor.