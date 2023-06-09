Arçelik'ten yapay zeka atılımı

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Arçelik, global olarak bünyesindeki tüm geliştiricilerin yararlanabileceği “Developers’ AI Platform- Yazılım Geliştiriciler için Yapay Zekâ Platformu’nu hayata geçirdiğini duyurdu. Yazılım geliştirirken, yapay zekâ ile etkileşimini en üst düzeye çıkararak etkin ve verimli bir şekilde kullanım sağlamayı hedefleyen platformun, Arçelik bünyesinde küresel ölçekte yazılım geliştiren herkese sunulacağı açıklandı.

"YAPAY ZEKÂ GSYİH'DE YÜZDE 7'LİK ARTIŞ SAĞLAYABİLİR"

23 Mayıs’ta, Arçelik’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde kullanıma açılan platformun, yapay zekânın iş süreçlerine entegrasyonu konusunda önemli bir adım olduğunu vurgulayan Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, “Yapay zekâ sayesinde inovasyon ve verimlilikte daha önce görülmemiş seviyelere ulaşılması mümkün olacak. Goldman Sachs Research’e göre yapay zeka alanındaki atılımlar, küresel GSYİH’da, %7’lik bir artış sağlayabilir. Arçelik olarak bu büyük dönüşümün sadece bir parçası değil öncüsü olma hedefliyle çalışıyoruz. Arçelik’s Developers’ AI Platform, verimliliği %25 oranında artırırken, kodlama süresini %40 oranında hızlandıracak, ürünün pazara sürüm süresini de %20 oranında geliştirecek. Yazılım geliştirme süreçlerinin pek çok aşamasında verimliliği artırmasının yanı sıra, ekiplerimizin inovasyon kabiliyetinin de katlanarak büyümesini sağlayacak. Sadece yazılım alanında değil, tüm çalışma arkadaşlarımızın da yapay zekânın sunduğu imkanlardan yararlanmasını destekliyoruz. Bu platform, ürün testinden akıllı tüketici çözümlerine; tedarik zinciri, üretim ve ürün portföyü gibi birçok alandaki yapay zeka platformlarının ilki olacak” şeklinde konuştu.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK HEDEFLENİYOR

Platform, kod ve parçacıklarla çalışmak için özel olarak tasarlanmış, üretkenliği ve kod iş birliğini artıran kullanıcı dostu bir ara yüze sahip. Şirketin kendi bulut ortamında yer alan platform, GPT 3,5 ve GPT 4.0 entegrasyonuyla, geliştirme süreçlerini iyileştirirken, veri gizliliği ve koruması standartlarını da en üst düzeye çıkarttığı belirtildi.

Arçelik Developer Platform, yazılım geliştirme ile sınırlı kalmadan, farklı iş alanlarına da hızlı ve kolay bir şekilde genişletilebilecek şekilde tasarlandı. Arçelik ayrıca küresel ölçekte sürdürdüğü AI Champions programı ve eğitim içerikleriyle insan kaynakları, pazarlama ve endüstriyel tasarım gibi çeşitli bölümlerdeki çalışanlarının, bayilerinin ve yetkili servislerinin yapay zeka alanındaki yetkinliklerinin gelişimini destekliyor.