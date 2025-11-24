Habertürk
        Arçelik ve Beko’dan eğitim neferlerine minnet kampanyası

        Arçelik ve Beko markaları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde sunduğu özel indirimler ile kutluyor. 15–30 Kasım tarihleri arasında geçerli olan "Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası" kapsamında öğretmenlere; beyaz eşya, ankastre, klima ve televizyon kategorilerinde yüzde 13 ve yüzde 15, küçük ev aletlerinde ise yüzde 15'ten başlayıp yüzde 70'e varan indirimler sunuluyor.

        Giriş: 24.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:28
        Eğitim neferlerine minnet kampanyası
        Arçelik ve Beko, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel hazırladığı kampanyayı duyurdu. Eğitime gönül veren öğretmenlere teşekkür niteliği taşıyan bu kampanya ile Arçelik ve Beko, öğretmenlerin yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. “Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası” kapsamında sunulan avantajlarla öğretmenler, 15–30 Kasım tarihleri arasında Arçelik ve Beko’nun geniş ürün yelpazesine çok daha erişilebilir koşullarla ulaşabilecek. Kampanya ile öğretmenlere; beyaz eşya, ankastre, klima ve televizyon kategorilerinde yüzde 13 ile yüzde 15 arasında değişen indirimler, küçük ev aletlerinde ise yüzde 15’ten başlayıp yüzde 70’e varan fırsatlar sunuluyor.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, kampanyanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğini şekillendiren en kıymetli yol göstericilerimizdir. Onların özverisi, sabrı ve gayreti; yarınlarımızı inşa eden en güçlü temeldir. Bu anlamlı günde Arçelik ve Beko’nun öğretmenlerimize yönelik sunduğu özel kampanya, yalnızca bir fırsat olmanın ötesinde; eğitime emek veren tüm öğretmenlerimize duyulan saygının ve teşekkürün anlamlı bir yansımasıdır. Fedakarca çalışan eğitim neferlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü katkıyı kıymetli buluyor, bu iş birliğinin toplum adına değerli bir örnek teşkil ettiğine inanıyoruz.”

        “YARINLARIMIZI AYDINLATAN TÜM EĞİTİM NEFERLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ”

        Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, öğretmenlere yönelik bu özel kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil; bir toplumun karakterini, değerlerini ve yarınlarını inşa etme sorumluluğudur. Türkiye’nin dört bir yanında her gün aynı özveriyle sınıfa giren öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren en kıymetli rehberlerimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet adını almak istidadını kazanmamıştır.’ Biz de Arçelik ve Beko olarak, bu anlamlı sözün altındaki sorumluluğu derinden hissediyoruz. Kökleri bu topraklarda olan bir marka olarak, ülkemizin aydınlık yarınlarını elleriyle büyüten, büyük bir fedakarlıkla çalışan öğretmenlerimizin emeklerine yürekten teşekkür ediyoruz. Bu özel kampanyayı öğretmenlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ürünlere daha avantajlı koşullarla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdik. Onların mutluluğuna, rahatlığına ve evlerindeki konfora katkı sağlayabilmek bizler için büyük bir gurur. Bu vesileyle yarınlarımızı aydınlatan tüm eğitim neferlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.”

