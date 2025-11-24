Arçelik ve Beko’dan eğitim neferlerine minnet kampanyası

Arçelik ve Beko, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel hazırladığı kampanyayı duyurdu. Eğitime gönül veren öğretmenlere teşekkür niteliği taşıyan bu kampanya ile Arçelik ve Beko, öğretmenlerin yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. “Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası” kapsamında sunulan avantajlarla öğretmenler, 15–30 Kasım tarihleri arasında Arçelik ve Beko’nun geniş ürün yelpazesine çok daha erişilebilir koşullarla ulaşabilecek. Kampanya ile öğretmenlere; beyaz eşya, ankastre, klima ve televizyon kategorilerinde yüzde 13 ile yüzde 15 arasında değişen indirimler, küçük ev aletlerinde ise yüzde 15’ten başlayıp yüzde 70’e varan fırsatlar sunuluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, kampanyanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğini şekillendiren en kıymetli yol göstericilerimizdir. Onların özverisi, sabrı ve gayreti; yarınlarımızı inşa eden en güçlü temeldir. Bu anlamlı günde Arçelik ve Beko’nun öğretmenlerimize yönelik sunduğu özel kampanya, yalnızca bir fırsat olmanın ötesinde; eğitime emek veren tüm öğretmenlerimize duyulan saygının ve teşekkürün anlamlı bir yansımasıdır. Fedakarca çalışan eğitim neferlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü katkıyı kıymetli buluyor, bu iş birliğinin toplum adına değerli bir örnek teşkil ettiğine inanıyoruz.”