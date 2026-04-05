Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Archie Brown'dan Tedesco'ya övgü - Fenerbahçe Haberleri

        Archie Brown'dan Tedesco'ya övgü

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Archie Brown, Süper Lig'in 28. haftasındaki 1-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco için övgü dolu sözler sarfetti. Tedesco'nun rolünün önemine dikkat çeken Brown, "Hocamız her zaman ofansif bir oyun oynamamızı istiyor. Tedesco'nun kulübedeki varlığı çok önemli. Herkesin rolünü açıklıyor. Böyle bir teknik direktörünüz varsa işler daha kolay oluyor" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 23:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Archie Brown, teknik direktör Domenico Tedesco'yla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

        "TAKIM ARKADAŞLARIM BANA YARDIMCI OLDU"

        Karşılaşmayı değerlendiren Archie Brown, "En iyisi miydi bilmiyorum ama pozitif bir maç oldu benim için. Takım arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Tanrıya şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

        TEDESCO İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

        Teknik direktörün oyun anlayışına değinen Brown, "Her zaman ofansif bir oyun oynamamızı istiyor hocamız. Kaliteli bir takımız. Boşa harcamak utanç verici olurdu. Dikine oynamamızı istiyor hep." dedi.

        Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takım üzerindeki etkisine dikkat çeken genç oyuncu, "Tedesco'nun kulübedeki varlığı çok önemli. Herkesin rolünü açıklıyor. Böyle bir teknik direktörünüz varsa işler daha kolay oluyor." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

        "HER MAÇ FİNAL"

        Tüm maçlara aynı ciddiyetle hazırlandıklarını vurgulayan Archie Brown, "Bizler her maça aynı şekilde, ciddiyetle, yoğunlukla hazırlanıyoruz. Herhangi bir rakibi daha çok ciddiye alıyoruz diye bir şey yok, her maç final maçı. İstanbul derbileri ekstra motivasyon oluyor tabii. Taraftarımız da bize çok yardımcı oluyor. Tabii ki derbilerde içinizde ekstra bir ateş oluyor." diyerek açıklamalarını tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zelenskiy İstanbul'da

         Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşme için İstanbul'a geldi.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Suriye'de kritik zirve!
        Suriye'de kritik zirve!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Büyük maçlarda bir başka!
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu