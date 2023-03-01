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Arda Ayten: Bazen krizler geçiriyorum

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasıyla adını duyuran Arda Ayten, Türkiye'yi yasa boğan depreme İskenderun'daki evinde yakalanmıştı. Ayten sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Hayatının en zorlayıcı senesi olduğunu söyleyen Arda Ayten, "Bazen krizler geçiriyorum" dedi

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  • Arda Ayten: Bazen krizler geçiriyorum - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 ili etkileyen depremler Türkiye'yi yasa boğdu.
  • Arda Ayten: Bazen krizler geçiriyorum - Magazin haberleri

    'Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan ve Kahramanmaraş Sütçi İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören Arda Ayten de depreme yakalandı.
  • Arda Ayten: Bazen krizler geçiriyorum - Magazin haberleri

    Komşularının yardımıyla odasından çıkarılan Arda Ayten, deprem sonrası yaşadığı duyguları anlattı. Takipçilerinin sorularını yantılayan Ayten, 'Nasılsın' sorusuna yanıt verdi.
  • Arda Ayten: Bazen krizler geçiriyorum - Magazin haberleri

    'BAZEN KRİZLER GEÇİRİYORUM'

    Arda Ayten şunları söyledi:

    "Hayatımın şu ana değin en zorlayıcı senesini yaşadım diyebilirim gönül rahatlığıyla.
    Psikolojik dipleri fazlasıyla keşfettim.
    Bazı sonsuz dehlizlerin suyundan yudumladım.
    İyi olduğumu söyleyemem.
    Ne var ki kötü de sayılmam.
    Depremzedeyim, hayatı alaya alarak gülümsemeye çalışıyorum.
    Bazen krizler geçiriyorum.
    Bazen de kendimden geçiyorum."

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