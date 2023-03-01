Arda Ayten: Bazen krizler geçiriyorum

'BAZEN KRİZLER GEÇİRİYORUM'



Arda Ayten şunları söyledi:

"Hayatımın şu ana değin en zorlayıcı senesini yaşadım diyebilirim gönül rahatlığıyla.

Psikolojik dipleri fazlasıyla keşfettim.

Bazı sonsuz dehlizlerin suyundan yudumladım.

İyi olduğumu söyleyemem.

Ne var ki kötü de sayılmam.

Depremzedeyim, hayatı alaya alarak gülümsemeye çalışıyorum.

Bazen krizler geçiriyorum.

Bazen de kendimden geçiyorum."