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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler baba ocağı Bolu'da! - Futbol Haberleri

        Arda Güler baba ocağı Bolu'da!

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, baba ocağı Bolu'nun Mengen ilçesine geldi. Babaannesi ve dedesini ziyaret eden Güler, Bolu'da keyifli vakit geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 23:36 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:44
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        Arda Güler baba ocağında!
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        İspanya ekibi Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Bolu’ya geldi. Hafta arasında Bolu’nun Mengen ilçesinde babaannesi ve dedesini ziyaret eden Güler, bir süre aile büyükleriyle vakit geçirdi. Mengen Belediye Başkanı Vural Turan’ı da ziyaret eden Güler, Başkan Turan’dan ‘Mengen’ yazılı porselen tabak hediyesi aldı. Bolu’dan ayrılan Güler’in ayrıca Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nı da ziyaret ettiği öğrenildi.

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