Arda Güler - Bellingham gerilimi!
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Real Madrid ile Juventus'un karşı karşıya geldiği maçta İspanyol ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ve Jude Bellingham arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü.
Real Madrid'in Juventus'u mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maçta, Arda Güler ile Jude Bellingham'ın arasındaki tartışma gözlerden kaçmamıştı.
İspanyol basını Defensa Central'in haberine göre; yıldız ikili, takımın defansif yetersizliğinden ötürü tartışma yaşadı.
"GERİ GELMEN LAZIM"
Yaşanan pozisyonda Arda Güler'in Bellingham'a serzenişte bulunarak "Biraz daha geri gelmen lazım" dediği öne sürüldü.
Bellingham'ın ise buna karşılık olarak milli yıldızımıza, "O bölge senin alanın kardeşim" dediği iddia edildi.
SOYUNMA ODASINDA BUZLAR ERİDİ
Bu olayın basit bir tartışmadan öteye gitmediği ve ikilinin soyunma odasında konuyu konuşup buzları erittiği aktarıldı.
Bu küçük tartışmada dikkat çeken asıl konunun ise Arda Güler’in bu sezon geliştirdiği özgüvenli ve olgun kişiliği olduğu aktarıldı.