Arda Güler'den beklenen haber geldi: İşte sahalara döneceği tarih!

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TEDAVİYE ÇOK HIZLI YANIT VERDİ

18 yaşındaki genç yıldızın ameliyat sonrası çok hızlı bir şekilde tedaviye reaksiyon verdiği ve sahalara beklenenden çok daha erken döndüğü belirtilirken, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlandığı öne sürüldü.