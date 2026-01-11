Arda Güler'den Fenerbahçe paylaşımı!
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasının ardından paylaşım yaptı.
Giriş: 11.01.2026 - 00:16 Güncelleme: 11.01.2026 - 00:16
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe için paylaşım yaptı.
Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasının ardından sarı-lacivertliler için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Arda Güler'in bu paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Arda Güler'in paylaşımı şu şekilde:
