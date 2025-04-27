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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Arda Turan: Futbolda böyle günler var - ikas Eyüpspor Haberleri

        Arda Turan: Futbolda böyle günler var

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 5-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Futbolda böyle günler var" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 22:18 Güncelleme: 27.04.2025 - 22:18
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        "Futbolda böyle günler var"
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a 5-1 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "FUTBOLDA BÖYLE GÜNLER VAR"

        Arda Turan, "Uzun zaman sonra çalışmadığımız kadar duran top çalıştık. Galatasaray çok etkili bir takım duran toplarda. Duran topla çok maç çözmüşlerdir. Oyun olarak da güçlüler. İkinci yarıya fena başlamadık ama ilk yarıdan sonra... Futbolda böyle günler var. Galatasaray'a karşı daha rekabetçi bir oyun isterdik ama bu olmadı.

        "KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL"

        Böyle maçlardan sonra zor ama buraya gelerek üzüntümüzü belli etmek istedik. Avrupa için hala şansımız var, oyuncularımın sonuna kadar kovalamaları gerekiyor. Bugünkü oyun zor ama nasıl oynadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Bunun için tekrar uğraşacağız. Bizim için kolay bir süreç değil ama toparlanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        "BUNUN KEYFİNİ ÇIKARMAK LAZIM"

        Taraftarın oyuna tepkisi hakkında konuşan Turan, "Taraftarlara ve oyunculara her zaman şunu söylüyorum; Eyüpspor, 50 puanda. Bugünler özel günler. Bunların keyfini çıkartmak lazım. Sahanın içine bakmak lazım. Tepkiler sanırım bizimle ilgili, oyunla ilgili değildi. Biz güzellikler için buradayız. Bugün bunu başaramadık. Kendi adımıza üzgünüz.

        Böyle mağlubiyetlerden sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Hedefsiz kalmamamız gerekiyor. Yaptığımız şey, çok özel bir şey. Oyun olarak bugün hiçbir şeyden memnun değilim." ifadelerini kullandı.

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