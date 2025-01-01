Arda Turan gelecek vadeden en iyi 10’da

Eyüpspor’u 1. Lig’e çıkaran ve tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de ilk 16 hafta sonunda 5. sıraya çıkaran Arda Turan’ın bu başarısı uluslararası alanda da ses getirdi. 2024 yılında dünya çapında en fazla gelişim gösteren 10 teknik direktörü seçen ‘transferroom.com’, listeye Turan’ı da aldı. Tek Türk olarak Arda Turan’ın bulunduğu listede, 2’şer İspanyol, İtalyan ve 1’er Fransız, İngiliz, Danimarkalı, Belçikalı ve ABD’li çalıştırıcı yer aldı.