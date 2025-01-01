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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Arda Turan gelecek vadeden en iyi 10’da - ikas Eyüpspor Haberleri

        Arda Turan gelecek vadeden en iyi 10’da

        Eyüpspor Teknik Direktörü'nün başarısı dış dünyada da ses getirdi. Transferroom tarafından belirlenen 2024 yılında dünyada en fazla gelişim gösteren 10 teknik direktör listesine Türkiye'den sadece Arda Turan seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:18
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        Arda Turan gelecek vadeden en iyi 10'da
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        Eyüpspor’u 1. Lig’e çıkaran ve tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de ilk 16 hafta sonunda 5. sıraya çıkaran Arda Turan’ın bu başarısı uluslararası alanda da ses getirdi. 2024 yılında dünya çapında en fazla gelişim gösteren 10 teknik direktörü seçen ‘transferroom.com’, listeye Turan’ı da aldı. Tek Türk olarak Arda Turan’ın bulunduğu listede, 2’şer İspanyol, İtalyan ve 1’er Fransız, İngiliz, Danimarkalı, Belçikalı ve ABD’li çalıştırıcı yer aldı.

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