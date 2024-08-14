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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Arda Turan'ın belgeselinin tanıtımı yapıldı - ikas Eyüpspor Haberleri

        Arda Turan'ın belgeselinin tanıtımı yapıldı

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Yüzleşme" adlı belgeselin galası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:35 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:35
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        Arda Turan belgeseli tanıtıldı!
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        2006-2011 yılları arasında altyapısından yetiştiği Galatasaray'daki performansıyla adından söz ettirmesinin ardından İspanyol devi Atletico Madrid'de önemli başarılar eden ve Barcelona'daki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan eski milli futbolcu Arda Turan'ın belgeseli Prime Video'da tanıtıldı.

        Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki galaya teknik direktör Fatih Terim, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar, eski futbolcular Necati Ateş, Tolga Zengin, Eyüpsporlu futbolcular, milli okçu Mete Gazoz, sanat ve spor dünyasından birçok isim gamaya katıldı.

        Gala öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arda Turan, kariyerinin belgeseli hak ettiğini söyleyerek "Başından sonuna gerçek hikaye. Başarılar, başarısızlıklar gerçek. Bütün olayları anlatmaya çalıştık. Bu yüzleşmeyle gurur duyuyorum. Bilal abi konusu ve prim konusu beni üzdü. Bilal abiyle bir kahve içip neden böyle olduğunu konuşmak isterdim. Bu belgeselde her şeyi, güzel ve insana özgü bir hikaye olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

        "KIRMIZI KARTIMLA DA GURUR DUYUYORUM, BUNLAR FUTBOLUN İÇİNDE OLABİLECEK ŞEYLER"

        Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı karta ve Eyüpspor ile hedeflerine de değinen Arda, şunları söyledi:

        "Hayallerimiz var. İlk sene ligde kalmak istiyoruz. Kırmızı kartımla da gurur duyuyorum. Hakaret etmedim, oyuncularımın hakkını korumak zorundaydım. Bunlar futbolda olabilecek şeyler. Daha iyi iletişim halinde olmak zorundayız. Hakemlere de tavsiyem bu."

        Teknik direktör Fatih Terim de Arda Turan adına çok mutlu olduğunu belirterek "12 yaşından beri tanıyorum Arda'yı. Bu zaman dilimi içinde sevinçlerine, üzüntülerine, başarılarına ve sırlarına hakimim. Futbol külliyatı müthiş. Çok önemli takımlarda oynadı. Türkiye'nin en kariyerli futbolcularından. İlk yılında şampiyon olmak kolay değil. Onun adına çok mutluyum. Arda, Türk futboluna kısmetse en az 30-35 sene hizmet edecek yaşta." diye konuştu.

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