        Ardahan'da hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi

        Giriş: 27.02.2026 - 22:34
        Ardahan’da etkili olan yoğun kar nedeniyle yarın yapılacak eğitim faaliyetlerine ara verildi.

        Karara ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, ildeki yoğun kar nedeniyle yaygın eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim ve sanat merkezleri, özel öğretim kurumlarında verilen eğitimler ve sınavlar ile mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitimlerine 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Taşınan sebilin öyküsü

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Mimar Sinan'ın izinde tuttuğu Ramazan Günlüğü'nde Zeynep Sultan Camii'nin önündeki Hamidiye sebilinin öyküsünü de anlattı

