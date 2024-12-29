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        Heyelan, Posof ilçesini doğal gazsız bıraktı

        ARDAHAN'ın Posof ilçesinde meydana heyelanda doğal gaz hattı zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:11 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:15
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        Heyelan, Posof ilçesini doğal gazsız bıraktı
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        ARDAHAN'ın Posof ilçesinde meydana heyelanda doğal gaz hattı zarar gördü. İlçeye gaz akışı dururken, sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı.

        Posof ilçesine bağlı Yurtbekler köyü yakınlarında sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle ilçeye doğal gaz taşıyan hat zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye doğal gaz şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, gaz akışını durdurdu. Bölgedeki hattın onarılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

        Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, "Doğal gaz iletim hattı üzerinde meydana gelen heyelan sebebiyle doğal gaz verilememektedir. Sorunun hızla çözülmesi için Doğugaz ekiplerine belediye ekiplerince de destek sağlanıyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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