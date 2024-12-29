Heyelan, Posof ilçesini doğal gazsız bıraktı

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, "Doğal gaz iletim hattı üzerinde meydana gelen heyelan sebebiyle doğal gaz verilememektedir. Sorunun hızla çözülmesi için Doğugaz ekiplerine belediye ekiplerince de destek sağlanıyor" dedi.

Posof ilçesine bağlı Yurtbekler köyü yakınlarında sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle ilçeye doğal gaz taşıyan hat zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye doğal gaz şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, gaz akışını durdurdu. Bölgedeki hattın onarılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

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