Kura Nehri'ne giren 2 kişiden 1'i boğuldu, diğeri aranıyor

ARDAHAN'da serinlemek için Kura Nehri'ne giren 2 kişiden 1'i boğuldu, kaybolan 1 kişi ise aranıyor.

Olay, öğleden sonra, Ardahan'ın Akkiraz köyü yakınlarında meydana geldi. Ardahan'dan geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'ne serinlemeye giren ve yaşlarının 73 ile 68 olduğu öğrenilen 2 kişi kayboldu. İhbarla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin civarda aradığı kişilerden birinin boğulduğu belirlendi. Ekipler, cansız bedeni nehrin yüzeyine vuran kişiyi almak ve kaybolan diğer kişinin bulunması için çalışma başlattı.