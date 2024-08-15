Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Ardahan'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Y.Ç. (21) yönetimindeki motosiklet, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde A.A. idaresindeki 75 BC 929 plakalı traktöre bağlı römorka çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan inceleme de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı

        Benzer Haberler

        Ardahan'da mayıs sineklerinin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor
        Ardahan'da mayıs sineklerinin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ardahan TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ardahan TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin...
        Ardahan'da kargo kolisinde 50 tabanca fişeği ele geçirildi
        Ardahan'da kargo kolisinde 50 tabanca fişeği ele geçirildi
        Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı
        Vali Hayrettin Çiçek, Göle'deki yurt inşaatını inceledi
        Vali Hayrettin Çiçek, Göle'deki yurt inşaatını inceledi
        Coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının kadın eliyle sofralara yolculuğu baş...
        Coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının kadın eliyle sofralara yolculuğu baş...