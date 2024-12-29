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        Ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle önceki gün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:30
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        Ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
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        Yoğun kar ve tipi nedeniyle önceki gün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Olumsuz hava koşulları, kentin yüksek noktalarında zaman zaman ulaşımı aksatıyor.

        Kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma dolayısıyla önceki gün ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yolunda, ekiplerce karla mücadele çalışması yapıldı.

        Kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından, yolda ağır tonajlı araçların da geçişine izin verilmeye başlandı.

        Ekipler, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkii ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar dağı geçişinde yer yer buzlanma görüldüğünü, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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