Ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından, yolda ağır tonajlı araçların da geçişine izin verilmeye başlandı.

Kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma dolayısıyla önceki gün ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yolunda, ekiplerce karla mücadele çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.