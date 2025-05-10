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        Ardahan'da huzurevi sakinlerinden jandarmaya Anneler Günü ziyareti

        Ardahan'da huzurevi sakinleri, Anneler Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:50 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:50
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        Ardahan'da huzurevi sakinlerinden jandarmaya Anneler Günü ziyareti
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        Ardahan'da huzurevi sakinleri, Anneler Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret etti.

        Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar, Anneler Günü dolayısıyla görevliler eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.

        Bahçede kurulan masalarda anneler günü üzerine sohbet eden huzurevi sakinleri, ördükleri bere ve atkıları jandarma er ve erbaşlara hediye etti.

        Elleri öpülüp duaları alınan huzurevi sakinleri, yapılan ikramların ardından komutanlıktan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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