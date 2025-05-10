Ardahan'da huzurevi sakinlerinden jandarmaya Anneler Günü ziyareti

Bahçede kurulan masalarda anneler günü üzerine sohbet eden huzurevi sakinleri, ördükleri bere ve atkıları jandarma er ve erbaşlara hediye etti.

Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar, Anneler Günü dolayısıyla görevliler eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.

Ardahan'da huzurevi sakinleri, Anneler Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret etti.

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