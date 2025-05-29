Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu
Ardahan'ın Posof ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.
Ardahan'ın Posof ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.
İlçede etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini doluya bıraktı.
Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu, etrafı beyaza bürüdü, meyve ağaçlarına zarar verdi.
Mayısın son günlerinde etkili olan dolu, yöre halkını şaşırttı.
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