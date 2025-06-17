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        Ardahanlı sanatçılardan Ardahan TSO Başkanı Demirci'ye ziyaret

        Ardahan Sanat Kooperatifi üyeleri, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:53 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:53
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        Ardahanlı sanatçılardan Ardahan TSO Başkanı Demirci'ye ziyaret
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        Ardahan Sanat Kooperatifi üyeleri, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci'yi ziyaret etti.

        Ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Demirci, oda olarak sanata ve sanatçıya önem verdiklerini ifade etti.

        Kooperatif Başkanı Kenan Karabağ da temmuz ayında kentte çeşitli etkinlikler yapmayı planladıklarını belirterek, "Etkinlikler öncesi memleketimizde bazı ziyaretlerde bulunmak istedik. Bugün de sayın başkanımız Çetin Demirci'yi ziyaret etti. Ziyarette çok memnun olduk. Kooperatifimizin merkezi İstanbul'da, ancak Ardahan'da da kültür, sanat ağırlıklı faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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