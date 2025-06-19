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        Ardahan'da öğrenciler Gazze'ye destek için kermes düzenledi

        Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde öğrenciler, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkına yardım amacıyla kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:55 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:34
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        Ardahan'da öğrenciler Gazze'ye destek için kermes düzenledi
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        Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde öğrenciler, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkına yardım amacıyla kermes düzenledi.

        Öğrenciler, öğretmen ve velilerin desteğiyle "Nehirden denize özgür Filistin" sloganıyla Milli Egemenlik Parkı'nda kermes açtı.

        İl Müftüsü Adem Karadeniz'in dua etmesiyle açılışı yapılan kermeste gazetecilere konuşan Vali Hayrettin Çiçek, etkinliğin Filistin'e destek için önemli olduğunu söyledi.

        Emeği geçen başta öğrenciler olmak üzere katkı sunan öğretmen ve velilere teşekkür eden Çiçek, "Burada Ardahanlıların el emeğiyle hazırlanan güzel ürünler sergilendi. Biz de bunlardan tattık. Hayır işimizi yaptık. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı da kermese katılımın yoğun olduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

        Açılışa, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Elde edilecek gelirin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderileceği kermes bir gün sürecek.

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