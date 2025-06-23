Ardahan Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin temeli atıldı

Ardahan Üniversitesi'nce yaptırılan merkez kütüphane binasının temel atma töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, kampüste düzenlenen törende, üniversite olarak fiziki yapılara yatırım yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

Temeli atılan kütüphane binasının önemli bir ihtiyacı gidereceğini ifade eden Emiroğlu, "Kütüphane binamızın bodrum katında üniversitemiz personelinin ihtiyaçlarına kalıcı bir çözüm sunacak otopark alanı ve teknik alanlar yer alıyor. Giriş katında 2 bin metrekare büyüklüğünde bir merkezi laboratuvar, 1. katta 384 kişilik açık çalışma alanı, 2. katta ise bilgisayar laboratuvarı, tez odaları ve açık okuma alanları yer alacaktır. Bu yapılar, yalnızca fiziksel ihtiyaçlara cevap vermekle kalmayıp, sosyal etkileşimi artıracak ve kurumsal aidiyeti pekiştirecek şekilde tasarlanmıştır." dedi.

İki hafta sonra da merkez yemekhanenin temelini atacaklarını belirten Emiroğlu, "Bu yatırımlar üniversitemizin geliştiğini ve büyüdüğünü gösterir. Üniversitelerin, fiziki yapılarını da tamamlayarak döneme ayak uydurmaları gerekir. Fiziksel altyapımızı güçlendirerek, öğrencilerimize akademik, toplumumuza da nitelikli bir yaşam ortamı sunmaya çalışıyoruz. Bu iki binamız inşallah 2027'de tamamlanarak hizmet verecek." ifadelerini kullandı.